Евгений Фролов, вратарь клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» из Самары, дал жёсткое интервью Telegram-каналу «Футбольный Биги», в котором раскритиковал властные структуры РФ за наплевательское отношение к простым гражданам страны во время пандемии коронавируса. NEWS.ru рассказывает об этом конфликте и о неадекватной реакции руководства клуба на сказанные футболистом острые слова.

«Никто страну не любит — народ они ненавидят»

Чтобы долго не ходить вокруг да около, сразу приведём самые яркие и сочные фразы из интервью Фролова, тем более что Telegram-канал известного спортивного журналиста Сергея Егорова сам выделил их в виде тезисов. Итак...

«Никакой помощи народу ждать не стоит. Мы можем помочь себе только сами»

«Нас душат налогами и оброками. У тебя нет прав и свобод. Ты раб»

«На народ им наплевать. Нужны как рабы, как рабочая сила»

«Власть на нас забьёт и скажет: ребят, денег нет, но вы держитесь. У них на всё для себя деньги есть»

«Рестораны работают — по блату для своих. Никакого коронавируса для власть имущих нет»

«Моментов, когда президент по телевизору говорит одно, а в жизни всё по-другому, — их миллиард»

«Никто из политиков не вызывает доверия... Никто страну не любит — народ они ненавидят»

Как видим, футболист весьма крепко припечатал «власть имущих». Между тем голкипера Евгения Фролова никак не отнесёшь к числу ведущих российских представителей РПЛ — большинство болельщиков наверняка даже не слышали такого имени.

Это и немудрено: к своим 32 годам Евгений по большей части путешествовал по скромным клубам — от «Сахалина» до калининградской «Балтики», а в последнее время выступал в премьер-лиге за «Оренбург» и (с нынешней зимы) — за самарские «Крылья Советов», так и не завоевав в обоих клубах твёрдое место в основном составе.

Впрочем, незаурядность Фролова проявилась уже в том, что он, по собственному признанию, является вегетарианцем. Согласитесь, среди профессиональных спортсменов нечасто встретишь персонажей, отказавшихся от употребления мяса. А несколько лет назад Евгений уже отличился и по части острых высказываний, «наехав» на... Русскую православную церковь. Уже тогда среди прочих фраз вратаря-бунтаря прозвучали слова «раб» и «рабство» в отношении сограждан, а православие он назвал не имеющим ничего общего с религией.

И вот теперь Фролов хорошенько «пропесочил» органы государственной власти страны. Давайте не будем лукавить: футболист на самом деле выразил мысли миллионов россиян, которые действительно оказались в период самоизоляции брошенными на произвол судьбы. Многие из них лишились работы и средств к существованию, окончательно потеряли веру в завтрашний день вопреки объявленным с телеэкранов гарантиям.

Когда эпидемия — не самая страшная напасть

Естественно, интервью самарского голкипера вызвало большой резонанс. Многие медийные персоны поддержали Евгения, хотя, разумеется, нашлись и те, кому пришлись не по вкусу его острые перлы. Но самой удивительной оказалась реакция клуба, за который выступает вратарь.

На официальном сайте «Крыльев Советов» вскоре после выхода интервью появилось заявление, в котором говорилось, что руководство и тренерский штаб клуба не разделяют мнение своего футболиста. И тут же был сделан реверанс российским властям, без помощи которых в регионе не был бы возведён «ультрасовременный стадион, соответствующий всем международным стандартам».

Далее в заявлении речь шла о том, что в нынешнее тяжёлое время всем следует объединиться и общими усилиями стараться победить коварный вирус. Так и читается здесь между строк: «А не раздавать разжигающие страсти интервью».

Дав интервью без предварительного согласования с клубом, он нарушил условия контракта, причинив ущерб интересам команды. Футболист будет оштрафован согласно клубному положению о дисциплинарных взысканиях, — так завершалось сие творение коллективного разума самарских футбольных начальников.

Позже, правда, из заключительного предложения «приговора» были изъяты слова о штрафных санкциях. Однако и тезис о дисциплинарных взысканиях вызывает вопросы. Действительно, к Фролову можно придраться, что он не согласовал интервью со своим клубом. Но разве он произнёс хоть что-то, реально наносящее ущерб репутации «Крыльев Советов»? Разве хотя бы одно из его высказываний потянет на камешек, полетевший в огород волжской команды?

Скорее, самарские клубные начальники выставили себя на посмешище, поспешив «отреагировать» в стиле советской эпохи застоя. В официальное заявление клуба так и просится строка: «В то время, когда весь наш народ как единое целое поднялся на борьбу с невидимым врагом, особенно недостойным выглядит поведение одного из игроков нашей команды...».

Впрочем, чему здесь удивляться? В стране, где люди десятилетиями страдают за то, что позволяют себе открыто говорить правду и критиковать власть, эпидемия смертельного вируса — уж точно не самая страшная напасть.