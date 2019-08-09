https://static.news.ru/photo/08a8bea0-bcd4-11e9-98ed-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Назаров Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Актёр театра и кино, болельщик московского футбольного клуба «Спартак» Дмитрий Назаров прокомментировал победу команды над грозненским «Ахматом» со счётом 3:1 в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), опубликовав в своём Instagram стихотворение.

Как на Грозный Терек, как на Терек в Грозный Высадился новый необузданный «Спартак». И на чистом поле засияли звезды, Звездочки надежды, разгоняющие мрак, — спел он.

В составе «красно-белых» дублем отметился полузащитник Зелимхан Бакаев и один гол забил новичок Андре Шюррле.

Футбольный клуб «Ахмат» из Грозного уволил человека, который оскорбил судью Алексея Сухого во время игры, писал News.ru.