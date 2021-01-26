Нападающий «Спартака» Соболев забыл свой паспорт в пустыне

https://static.news.ru/photo/28ad238c-5fce-11eb-92d2-fa163e074e61_660.jpg Александр Соболев с женой Фото: e.soboleva27/instagram.com

Нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Александр Соболев забыл свой паспорт в пустыне. Об этом рассказала его супруга Елена.

Известно, что в настоящее время «Спартак» находится на сборах в Дубае.

По приезду в отель Саша вспоминает, что забыл паспорт в прокате. Время — 20:00. Уже темнота, а в пустыне — тем более. Начинаем звонить знакомым, кто бронировал нам багги, — написала Елена в социальной сети.

По её словам, им помог некий «добрый человек», который отправился в пустыню и буквально с фонариком объезжал все прокаты. К счастью, вскоре паспорт был передан его владельцу.

Ранее NEWS.ru писал, что российский футболист Александр Кокорин, перешедший из московского «Спартака» в «Фиорентину», прибыл во Флоренцию вместе с женой и сыном.

В аэропорту форвард на английском языке ответил на несколько вопросов пресс-службы своего нового клуба. Кокорин заявил, что выбрал Флоренцию для продолжения карьеры, «потому что это красивейший город Европы».