Нападающий «Ливерпуля» Жота стал игроком недели в ЛЧ

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота получил статус игрока недели в Лиге чемпионов, следует из сообщения пресс-службы УЕФА.
Так, 23-летний португальский форвард в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Аталантой» (5:0) сумел оформить хет-трик.
В голосовании также участвовали Алассан Плеа («Боруссия» Менхенгладбах), Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд) и Юссеф Эн-Несери («Севилья»).
Ранее NEWS.ru писал, что «Лион» проявил интерес к защитнику «Барселоны» Самюэлю Юмтити, переговоры находятся в продвинутой стадии.
Известно, что Юмтити играет в «Барселоне» с 2016 года. При этом каталонцы готовы продать футболиста или отдать в аренду.