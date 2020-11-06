Нападающий «Ливерпуля» Жота стал игроком недели в ЛЧ

https://static.news.ru/photo/af45d334-2028-11eb-a564-fa163e074e61_660.jpg Диогу Жота Фото: Maurizio Borsari/AFLO/Global Look press

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота получил статус игрока недели в Лиге чемпионов, следует из сообщения пресс-службы УЕФА.

Так, 23-летний португальский форвард в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Аталантой» (5:0) сумел оформить хет-трик.

В голосовании также участвовали Алассан Плеа («Боруссия» Менхенгладбах), Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд) и Юссеф Эн-Несери («Севилья»).

Ранее NEWS.ru писал, что «Лион» проявил интерес к защитнику «Барселоны» Самюэлю Юмтити, переговоры находятся в продвинутой стадии.

Известно, что Юмтити играет в «Барселоне» с 2016 года. При этом каталонцы готовы продать футболиста или отдать в аренду.