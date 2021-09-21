«Мы теряли и более выдающихся игроков»: Игнатьев об отказе Дзюбы

Бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев в разговоре с NEWS.ru прокомментировал решение Артёма Дзюбы отказаться от участия в октябрьских матчах отбора к ЧМ-2022.

Мы только увидели две игры, в которых он более-менее был похож на самого себя. До этого момента он выглядел неубедительно. Возможно, он хочет предстать перед публикой в полном обличии. Чтобы и он, и все могли довольствоваться его игрой. Если такое обоснование есть, то это честный поступок, — сказал Игнатьев в разговоре с NEWS.ru.

Также специалист ответил на вопрос, как отказ Дзюбы повлияет на его дальнейшие перспективы в сборной.

Возможно, у него уже была договорённость с Карпиным в отношении того, что на данном этапе футболист не может играть, ему нужно подготовиться. Если Дзюба в будущем будет блистать, то его вызовут, — отметил бывший тренер сборной.

Игнатьев считает, что отсутствие Дзюбы на октябрьских матчах нисколько на команду не повлияет.

Свято место пусто не бывает. Плоха та сборная, в которой всё будет зависеть от Дзюбы. Мы теряли и более выдающихся футболистов. И сборная хуже не становилась, — заключил он.

В октябре России предстоит сыграть со сборными Словакии (дома, 8 октября) и Словении (в гостях, 11 октября).

Ранее сообщалось, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба оформил дубль в матче против «Рубина». Игра проходит в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Это первые голы футболиста в нынешнем сезоне.