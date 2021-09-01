«Мы простим даже потерю очков»: Непомнящий о матче Россия — Хорватия

Футбольный тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от матча Россия — Хорватия, который пройдёт в рамках квалификации к ЧМ-2022. Его слова приводит «Инфо-24».

Непомнящий считает, что сборная России в предстоящем матче должна сыграть активно в атаке, так как наиболее сильная линия в команде сейчас — это полузащита.

В атаке можно ждать активных действий от Фёдора Смолова, неплохо играющего в начале нынешнего сезона, и активной помощи ему со стороны Алексея Миранчука и Александра Головина. Больше всего неопределённости у меня в линии обороны сборной России, — сказал он.

По мнению специалиста, болельщики сейчас ждут в первую очередь от команды активной игры и главный тренер сборной Валерий Карпин как раз декларирует атакующие действия.

Даже если не выиграют сегодня, мы команде можем простить. Но подопечные Карпина должны действовать активно, азартно и целеустремленно. Свежий пример пляжников показал, как надо сражаться до последней секунды, — добавил он.

Непомнящий уверен, что ничья в матче против хорватов не смертельна, если потом не терять очки в матчах с соперниками класса ниже.

Отборочный матч чемпионата мира — 2022 против сборной Хорватии состоится 1 сентября в «Лужниках». Начало встречи в 21:45.

Ранее сообщалось, что бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от предстоящего матча Россия — Хорватия, который пройдёт в рамках квалификации к ЧМ-2022.