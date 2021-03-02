Может, вам борщи варить?: экс-тренер «Динамо» шокировал сексизмом

В понедельник, 1 марта, всеми уважаемый экс-тренер московского «Динамо» и бывший капитан петербургского «Зенита» Андрей Кобелев в интервью YouTube-каналу «Футбольный Хейт» заявил, что женщина не может разбираться в футболе. И дело даже не в менеджменте. Журналисты-девушки тоже, судя по всему, должны выбирать другую стезю. NEWS.ru негодует, но понимает.

В интересное время живём. С одной стороны, женщинам разрешают работать в абсолютно мужских сферах. Вон, теперь дамы могут тракторы и поезда водить, например. Но с другой, 52-летний специалист совершенно твёрдо убеждён, что в футболе барышни разбираться, конечно, не могут.

Всегда казалось, что гендерные стереотипы остались в прошлом, учитывая год, в котором мы живём. Но, видимо, Кобелев со своими взглядами на жизнь и её процесс застрял в 2008-м, на той самой бронзовой медали, которая стала единственным крупным достижением специалиста на позиции главного тренера «Динамо». И, кажется, он выглядывать оттуда не планирует.

Я с женщинами не общаюсь. Как с женщинами общаться на футбольные темы? — задаётся вопросом бывший футболист и тренер.

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Действительно, мы же только о платьях, причёсках и маникюре можем говорить. Что такое офсайд и чем отличается голкипер от хавбека, мы не разберём. А уж что говорить про нарушения, «горчичники» и удаления. Далеки мы, конечно, от мужского футбола. Смотрим и любим его исключительно из-за потных красавчиков, которые за мячом бегают и падают иногда. А в чём там правила, нам не дано разобрать. Журналистам и подавно. Мы вопросы для экспертов за несколько часов готовим, предварительно согласовывая их с редакторами-мужчинами. Они нас по голове гладят и приговаривают: «Ничего, я тебе новые вопросы составлю, ты пока сходи кофе мне сделай, поесть принеси что-то вкусное».

Да и звонить экспертам лучше не надо, а то ещё поставишь ударение неправильно в фамилии того или иного игрока. Засмеют и зададут вопрос, который Кобелев обычно использует: «Звонят девушки, начинают брать интервью. Я говорю: „А мужчин нет у вас там?“ Мужчины уже футболом не занимаются?».

Может, понимание футбола или любого другого вида спорта заложено исключительно в мужских генах, а женщинам остаётся лишь уповать на «лёгкую атлетику, фигурное катание»? Только вот и тут, и там мужчины тоже выступают. Может, тогда надо и вовсе разделить спорт на мужской и женский? Здорово получится, конечно. И это, конечно же, не сексизм, а исключительно «здравый смысл». Ведь «каждый должен заниматься своим делом», как утверждает экс-спортсмен.

Что ж, пора тогда по сложившемуся стереотипу бежать к плите и борщи варить. Место женщины только там. А нет, подождите, можно всё-таки работать и заниматься спортом. Но только женским.

pexels.com

Почему на кухне? Есть женский футбол, гимнастика, лёгкая атлетика, фигурное катание, — утверждает Кобелев.

Спасибо, конечно, что нет ограничений на виды деятельности. Но странно получается: женским футболом заниматься можно, а освещать — нельзя. Произошло нарушение логики, и вселенная схлопнулась.

Вообще Андрей Николаевич имеет полное право жить согласно убеждениям, которые не нарушают закон. А мы, женщины, продолжим вопреки «здравому смыслу» брать на себя ответственность писать, обсуждать и работать в мужском футбольном мире (и не только в футбольном). А правильно это или неправильно — уже наше решение.

Кстати, Андрей Николаевич, может, вам борщи варить?

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