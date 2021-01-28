Московское «Торпедо» заинтересовалось хавбеком украинской «молодёжки»

https://static.news.ru/photo/4caf2cd6-615d-11eb-b4b0-fa163e074e61_660.jpg Андрей Кравчук Фото: torpedo.ru

Полузащитник молодёжной сборной Украины Андрей Кравчук находится в расположении «Торпедо» на просмотре, следует из сообщения пресс-службы московской команды.

Известно, что в течение последних двух лет Кравчук играл за донецкий «Олимпик». Он отыграл 30 матчей в Украинской премьер-лиге и Кубке страны, забив два мяча. В то же время в составе «молодёжки» футболист поучаствовал в четырёх матчах.

Кравчук ушёл из «Олимпика» в начале 2021 года и теперь играет на правах свободного агента. В настоящее время «Торпедо» находится на учебно-тренировочном сборе в Белеке. Мероприятие завершится 4 февраля.

Ранее NEWS.ru писал, что российский нападающий Александр Кокорин определился с игровым номером, следует из сообщения пресс-службы «Фиорентины».

Известно, что 27 января игрок подписал контракт с клубом. Теперь футболист будет выступать за итальянскую команду под 91-м номером. Контракт Кокорина рассчитан до 2024 года, стоимость сделки составила €4,5 млн.