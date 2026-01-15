Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 12:27

Момент гибели экс-футболиста ЦСКА попал на видео

Опубликованы кадры со смертельным падением футболиста Адамса в Звенигороде

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Момент гибели воспитанника футбольного клуба ЦСКА Лайонела Адамса попал на камеры видеонаблюдения, сообщает Telegram-канал «Mash на спорте». Трагедия произошла в подмосковном Звенигороде, где молодой человек гостил у бывшего футболиста Тимура Магомедова.

Запись с камеры жилого комплекса зафиксировала последние секунды жизни спортсмена. По информации канала, в тот вечер Адамс употреблял алкоголь вместе со своим другом и делился личными проблемами, среди которых называл расставание с девушкой.

Со слов очевидцев, на место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции. Правоохранители обнаружили рядом с телом погибшего Тимура Магомедова, которого впоследствии отвели для дачи показаний.

Ранее мать бывшего футболиста ЦСКА выражала уверенность, что ее 31-летнего сына убили. В то же время друзья погибшего не придерживаются этой версии.

Лайонел Адамс, воспитанник ЦСКА, в 2024 году выступал за карагандинский «Шахтер». В 2011 году он провел один матч за юношескую сборную России (U18), а в сезоне 2015/16 стал обладателем Кубка Армении в составе клуба «Бананц».

Россия
футболисты
смерти
Подмосковье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ждем ответа»: Песков о реакции США на предложение Путина по ДСНВ
Военэксперт ответил, кого может огорчить кредит Евросоюза Украине
В Иране раскрыли жуткую тактику протестующих
Появились первые детали смерти экс-замглавы Минтруда России
Германия перестала пускать в свои воды определенные суда
Стало известно о травме застрелившего женщину в США агента ICE
«Коридор сужается»: Песков обратился к Киеву с одним предупреждением
В Кремле обвинили Зеленского в нежелании принимать ведущие к миру решения
Песков выступил с опровержением информации о миротворцах на Украине
«Действительно так»: в Кремле согласились со словами Трампа о Зеленском
В Кремле выразили соболезнования в связи с гибелью младенцев в Новокузнецке
Побег из больницы, продолжение «Сватов», СВО: как живет Татьяна Кравченко
Гимнастка оценила, нужно ли показывать ОИ-2026 по российскому ТВ
Ереван готов обеспечить сообщение между Азербайджаном и Нахичеванью
В РПЦ дали советы, как правильно подготовиться к Крещению
Пригожин рассказал о реакции Долиной на предложенную им помощь
Боец СВО выжил на фронте благодаря «весточке» от матери
Смертельное ДТП с трамваем в Туле привлекло внимание прокуратуры
Американист объяснил обвинения Зеленского Трампом в затягивании конфликта
«Половину украдут»: военэксперт ответил, насколько ВСУ хватит кредита ЕС
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.