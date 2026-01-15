Момент гибели экс-футболиста ЦСКА попал на видео Опубликованы кадры со смертельным падением футболиста Адамса в Звенигороде

Момент гибели воспитанника футбольного клуба ЦСКА Лайонела Адамса попал на камеры видеонаблюдения, сообщает Telegram-канал «Mash на спорте». Трагедия произошла в подмосковном Звенигороде, где молодой человек гостил у бывшего футболиста Тимура Магомедова.

Запись с камеры жилого комплекса зафиксировала последние секунды жизни спортсмена. По информации канала, в тот вечер Адамс употреблял алкоголь вместе со своим другом и делился личными проблемами, среди которых называл расставание с девушкой.

Со слов очевидцев, на место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции. Правоохранители обнаружили рядом с телом погибшего Тимура Магомедова, которого впоследствии отвели для дачи показаний.

Ранее мать бывшего футболиста ЦСКА выражала уверенность, что ее 31-летнего сына убили. В то же время друзья погибшего не придерживаются этой версии.

Лайонел Адамс, воспитанник ЦСКА, в 2024 году выступал за карагандинский «Шахтер». В 2011 году он провел один матч за юношескую сборную России (U18), а в сезоне 2015/16 стал обладателем Кубка Армении в составе клуба «Бананц».