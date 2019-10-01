https://static.news.ru/photo/fced331c-e450-11e9-8ddb-fa163e074e61_660.jpg Фото: fclokomotiv/Twitter

Молодёжный состав футбольного клуба «Локомотив» уступил испанскому «Атлетико» во втором туре группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

По ходу встречи московская команда проигрывала гостям со счётом 0:2, забив два мяча только на 89-й и 90-й минутах. Однако уже в дополнительное время испанцы снова вышли вперёд, завершив игру со счётом 2:3 в свою пользу.

Матч между основными составами «Локомотива» и «Атлетико» состоится на стадионе «РЖД Арена» 1 октября, начало встречи в 22:00 мск.

Ранее защитник «Локомотива» Ведран Чорлука на предматчевой пресс-конференции заявил, что игроки московской команды не испытывают страха перед матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов с испанским «Атлетико», писал News.ru.