«Многое не получилось»: «Химки» отреагировали на поражение от ЦСКА

https://static.news.ru/photo/e2b07c10-d992-11ea-a434-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Гунько Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер подмосковного клуба «Химки» Дмитрий Гунько прокомментировал поражение от столичного ЦСКА в дебютном матче нового сезона Российской премьер-лиги. Встреча закончилась со счётом 0:2.

К сожалению, многое не получилось. Мы не смогли ответить быстрыми атаками из-за давления. Получили два гола, второй совсем испортил наши планы. Думали додавить, концовка игры это показала, но, к сожалению, сложилось так, — передаёт слова Гунько корреспондент NEWS.ru.

Тренер отметил, что в первом тайме у команды был момент, который мог перевернуть игру.

Вынуждены были использовать Идову так. Дальше будем исходить из состояния футболиста и набора игроков, — отметил Гунько.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, что «армейцы» хорошо контролировали игру в первом и втором таймах. По его словам, команда могла увеличить счёт, больше атаковать.

Ранее NEWS.ru подготовил разбор матча между ЦСКА и «Химками». У подмосковного клуба не получилось создать сколько-нибудь опасные моменты у ворот ЦСКА.