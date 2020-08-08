«Многое не получилось»: «Химки» отреагировали на поражение от ЦСКА

Главный тренер подмосковного клуба «Химки» Дмитрий Гунько прокомментировал поражение от столичного ЦСКА в дебютном матче нового сезона Российской премьер-лиги. Встреча закончилась со счётом 0:2.
К сожалению, многое не получилось. Мы не смогли ответить быстрыми атаками из-за давления. Получили два гола, второй совсем испортил наши планы. Думали додавить, концовка игры это показала, но, к сожалению, сложилось так, — передаёт слова Гунько корреспондент NEWS.ru.
Тренер отметил, что в первом тайме у команды был момент, который мог перевернуть игру.
Вынуждены были использовать Идову так. Дальше будем исходить из состояния футболиста и набора игроков, — отметил Гунько.
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, что «армейцы» хорошо контролировали игру в первом и втором таймах. По его словам, команда могла увеличить счёт, больше атаковать.
Ранее NEWS.ru подготовил разбор матча между ЦСКА и «Химками». У подмосковного клуба не получилось создать сколько-нибудь опасные моменты у ворот ЦСКА.
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