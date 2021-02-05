Миранчука признали лучшим игроком месяца в «Аталанте»

https://static.news.ru/photo/61adb6f6-686b-11eb-9db8-96000091f725_660.jpg Алексей Миранчук Фото: Atalanta Bergamasca Calcio/facebook.com

Любители футбола признали российского полузащитника Алексея Миранчука лучшим игроком месяца в итальянском клубе «Аталанта». Об этом в субботу, 6 февраля, сообщили сотрудники пресс-службы коллектива.

Российский полузащитник пришёл в «Аталанту» в августе 2020 года, но до сих пор не завоевал места в основном составе. При этом его действия на поле часто приносят пользу команде. В недавнем матче Кубка Италии против «Лацио» именно гол Алексея помог «Аталанте» победить в меньшинстве и выйти в полуфинал. Кроме того, отличительной чертой пока не очень долгого пути Миранчука в итальянском клубе является тот факт, что он отмечался забитыми мячами в дебютных матчах в каждом турнире.

В социальных сетях провели опрос. Люди голосовали за игрока месяца в «Аталанте». Миранчук набрал 84,2% голосов, его соперником был аргентинский защитник Кристиан Ромеро, сообщается на странице клуба в Twitter.

Ещё один российский игрок теперь занимается футболом в Италии. Речь о форварде Александре Кокорине, который перешёл из московского «Спартака» в «Фиорентину». В матче 21-го тура Серии А против «Интера» россиянин дебютировал в составе новой команды. Итальянские журналисты по итогам игры назвали его «деревянным», передавал NEWS.ru.