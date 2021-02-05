«Деревянный»: СМИ оценили дебют Кокорина в Италии

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Российский нападающий Александр Кокорин в своём первом матче за «Фиорентину» выглядел деревянным и штукатуренным. Так дебют форварда в итальянской Серии А оценили местные журналисты.

В 21 -м туре чемпионата страны «фиалки» сыграли с «Интером» и проиграли со счётом 1:2. Кокорин не появился на поле в стартовом составе. Он вышел на замену на 74-й минуте. То, что игрок успел показать за отведённое ему время, мягко говоря, не впечатлило итальянскую прессу.

Кокорин сделал первые касания мяча в составе «Фиорентины», но выглядел деревянным, оштукатуренным и не готовым, — пишет издание Firenze Post.

Кокорин уехал в Италию, пробыв несколько месяцев игроком московского «Спартака». За это время форвард в составе «красно-белых» не забил ни одного гола с игры. Однако, как писали многие СМИ, он уже поразил ворота в Европе. Правда, этот гол был забит им всего лишь на тренировке «фиалок», зато — с передачи знаменитого француза Франка Рибери.

Как ранее передавал NEWS.ru, Кокорин акклиматизируется в Италии. Об этом заявил наставник «Фиорентины» Чезаре Пранделли.