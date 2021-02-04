Наставник «Фиорентины» рассказал об адаптации Кокорина

https://static.news.ru/photo/5109ca1e-671d-11eb-b043-96000091f725_660.jpg Александр Кокорин Фото: ACF Fiorentina/facebook.com

Российский футболист Александр Кокорин акклиматизируется в Италии. Об этом заявил наставник «Фиорентины» Чезаре Пранделли.

Состояние Кокорина улучшается. Мы знали, что ему нужно три недели, чтобы адаптироваться. Кевин Малку уже готов и может играть, — цитирует его пресс-служба «фиалок» в Twitter.

Prandelli "Kokorin is improving. We knew he needed three weeks to be ready. Malcuit is ready and he is available." — ACF Fiorentina English (@ACFFiorentinaEN) February 4, 2021

Некоторое время назад московский футбольный клуб «Спартак» официально объявил, что форвард «красно-белых» Александр Кокорин переходит в итальянскую «Фиорентину». При этом бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что не верит в интерес итальянского клуба к Кокорину.

Экс-футболист «Динамо», «Зенита», «Сочи» Кокорин перешёл в «Спартак» летом прошлого года. На его счету в «Спартаке» два гола, оба — с пенальти.

В октябре 2018 года игравший за «Краснодар» Мамаев, нападающий «Зенита» Кокорин и несколько их друзей поучаствовали в двух драках в центре Москвы. В потасовках пострадал водитель Ушаковой Виталий Соловчук. Кроме того, получил повреждения автомобиль телеведущей.

Спортсменов признали виновными, и они провели в заключении 11 месяцев — до получения УДО в сентябре 2019-го. Мамаев потерял контракт с краснодарским клубом, а вернувшийся в «Зенит» Кокорин потерял большую часть зарплаты и перешёл в вынужденную аренду в «Сочи».

Как писал NEWS.ru, теннисист Евгений Кафельников прокомментировал переход нападающего Александра Кокорина в «Фиорентину» и назвал футболиста «отработанным материалом».