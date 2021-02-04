Наставник «Фиорентины» рассказал об адаптации Кокорина

Некоторое время назад московский футбольный клуб «Спартак» официально объявил, что форвард «красно-белых» Александр Кокорин переходит в итальянскую «Фиорентину». При этом бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что не верит в интерес итальянского клуба к Кокорину.
Экс-футболист «Динамо», «Зенита», «Сочи» Кокорин перешёл в «Спартак» летом прошлого года. На его счету в «Спартаке» два гола, оба — с пенальти.
В октябре 2018 года игравший за «Краснодар» Мамаев, нападающий «Зенита» Кокорин и несколько их друзей поучаствовали в двух драках в центре Москвы. В потасовках пострадал водитель Ушаковой Виталий Соловчук. Кроме того, получил повреждения автомобиль телеведущей.
Спортсменов признали виновными, и они провели в заключении 11 месяцев — до получения УДО в сентябре 2019-го. Мамаев потерял контракт с краснодарским клубом, а вернувшийся в «Зенит» Кокорин потерял большую часть зарплаты и перешёл в вынужденную аренду в «Сочи».
Как писал NEWS.ru, теннисист Евгений Кафельников прокомментировал переход нападающего Александра Кокорина в «Фиорентину» и назвал футболиста «отработанным материалом».