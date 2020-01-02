https://static.news.ru/photo/fca34782-2d86-11ea-9620-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Златан Ибрагимович определился с игровым номером, под которым он будет защищать цвета «Милана». 38-летний шведский нападающий выбрал 21-й номер, сообщила 2 января пресс-служба «красно-чёрных».

Уточняется, что 21-й номер является отсылкой к инициалам футболиста. Двойка означает первую букву имени форварда, а единица — первую букву его фамилии. Видео-объявление выложено в Twitter клуба.

Ранее NEWS.ru писал, что Ибрагимович вернулся в «Милан». Футболист заключил контракт с клубом до июня 2020 года с возможностью продления на сезон.