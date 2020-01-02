Златан Ибрагимович определился с игровым номером, под которым он будет защищать цвета «Милана». 38-летний шведский нападающий выбрал 21-й номер, сообщила 2 января пресс-служба «красно-чёрных».
Уточняется, что 21-й номер является отсылкой к инициалам футболиста. Двойка означает первую букву имени форварда, а единица — первую букву его фамилии. Видео-объявление выложено в Twitter клуба.
And— AC Milan (@acmilan)
@Ibra_official's jersey number is...
Ibra ha scelto il numero...
#IZBACK #SempreMilan pic.twitter.com/FIPz2IGB0F 2 января 2020 г.
Ранее NEWS.ru писал, что Ибрагимович вернулся в «Милан». Футболист заключил контракт с клубом до июня 2020 года с возможностью продления на сезон.
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