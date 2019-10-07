https://static.news.ru/photo/3cbe70e2-e8dd-11e9-b8ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mutsu Kawamori/Global Look Press

Аргентинский игрок «Барселоны» Лионель Месси стал первым футболистом в XXI веке, который смог забить в 16 сезонах чемпионата Испании подряд.

Рекорд был поставлен в матче 8-го тура испанской примеры против «Севильи» (4:0), в котором Месси забил свой первый гол в сезоне.

Первый мяч за «Барселону» 32-летний капитан испанской команды забил 1 мая 2005 года. Всего на счету Месси 420 голов за испанский клуб.

После восьми туров «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, на два очка отставая от мадридского «Реала».

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