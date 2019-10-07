Аргентинский игрок «Барселоны» Лионель Месси стал первым футболистом в XXI веке, который смог забить в 16 сезонах чемпионата Испании подряд.
Рекорд был поставлен в матче 8-го тура испанской примеры против «Севильи» (4:0), в котором Месси забил свой первый гол в сезоне.
Первый мяч за «Барселону» 32-летний капитан испанской команды забил 1 мая 2005 года. Всего на счету Месси 420 голов за испанский клуб.
После восьми туров «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, на два очка отставая от мадридского «Реала».
Руководство футбольного клуба «Валенсия» попросило испанские СМИ не освещать фанатские протесты против клуба, писал News.ru.
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен