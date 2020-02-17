https://static.news.ru/photo/4419908a-516d-11ea-b968-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Мещеряков (слева) Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков рассказал, на каком этапе находится реконструкция стадиона «РЖД Арена».

На данный момент понимания, когда мы уйдём на реконструкцию, нет. Сейчас для нас в этой истории первоочередная задача — совместный выбор с болельщиками вариантов архитектуры, — цитирует Мещерякова ТАСС.

Архитектурные варианты нового стадиона клуб должен получить в конце апреля или начале мая. После того как болельщики сделают свой выбор, начнётся проектирование, уточнил Мещеряков.

Ранее пресс-атташе «Локомотива» Кирилл Брейдо подтвердил информацию о планируемой реконструкции домашнего стадиона команды «РЖД Арена», писал NEWS.ru. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявил, что готов проконсультировать «Локомотив» по проекту реконструкции стадиона «РЖД Арена».