Главный тренер волгоградского футбольного клуба «Ротор» Игорь Меньщиков покидает свой пост, контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Мне поступило серьёзное предложение от другой команды. Всё взвесив, решил уйти, — цитирует специалиста пресс-служба «Ротора».
«Ротор» занимает первое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ), набрав 52 очка в 25 матчах.
Ранее главный тренер ФК «Оренбург» Владимир Федотов покинул свой пост, его место займёт Константин Емельянов, писал NEWS.ru.
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