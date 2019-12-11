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Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко дисквалифицирован на три игры (одну — условно) за нецензурные выражения в адрес судьи после матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

Гончаренко совершил такое же, что в матче с «Сочи». Поскольку это рецидив, то применение условных санкций было отменено. Один матч условный стал реальным. Наказание звучит так: дисквалифицировать Гончаренко на три...