https://static.news.ru/photo/86ee993c-1f6c-11eb-a98a-fa163e074e61_660.jpg Маурисио Почеттино Фото: Maurizio Borsari/AFLO/Global Look Press

Экс-главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино может возглавить «Манчестер Юнайтед».

Так, «МЮ» уже обратился к представителям аргентинца по поводу возможной работы в клубе на фоне неудовлетворительных результатов команды Оле-Гуннара Сульшера.

Сам Почеттино хочет стать тренером «МЮ» с декабря 2019 года, пишет Manchester Evening News.

Также известно, что руководство клуба не хочет расставаться с Сульшером на старте сезона.

Ранее NEWS.ru писал, что нападающий «Вулверхэмптона» Адам Траоре находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед».

Так, «манкунианцы» планируют побороться за футболиста во время следующего трансферного окна.