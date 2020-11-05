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Маурисио Почеттино может возглавить «Манчестер Юнайтед»

16:24, 05 ноября 2020
Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино Фото: Maurizio Borsari/AFLO/Global Look Press

Экс-главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино может возглавить «Манчестер Юнайтед».

Так, «МЮ» уже обратился к представителям аргентинца по поводу возможной работы в клубе на фоне неудовлетворительных результатов команды Оле-Гуннара Сульшера.

Сам Почеттино хочет стать тренером «МЮ» с декабря 2019 года, пишет Manchester Evening News.

Также известно, что руководство клуба не хочет расставаться с Сульшером на старте сезона.

Ранее NEWS.ru писал, что нападающий «Вулверхэмптона» Адам Траоре находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед».

Так, «манкунианцы» планируют побороться за футболиста во время следующего трансферного окна.

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