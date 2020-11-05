Экс-главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино может возглавить «Манчестер Юнайтед».
Так, «МЮ» уже обратился к представителям аргентинца по поводу возможной работы в клубе на фоне неудовлетворительных результатов команды Оле-Гуннара Сульшера.
Сам Почеттино хочет стать тренером «МЮ» с декабря 2019 года, пишет Manchester Evening News.
Также известно, что руководство клуба не хочет расставаться с Сульшером на старте сезона.
Ранее NEWS.ru писал, что нападающий «Вулверхэмптона» Адам Траоре находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед».
Так, «манкунианцы» планируют побороться за футболиста во время следующего трансферного окна.