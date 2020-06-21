Матч «Краснодар» — «Динамо» официально перенесён на 19 июля

https://static.news.ru/photo/9873f520-b3ac-11ea-aec4-fa163e074e61_660.jpg Фото: fckrasnodar.ru

Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердило перенос матча 23-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Динамо» на 19 июля.

Отмечается, что РФС готов рассматривать вопрос о внесении изменений в календарь нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) и использовать дату полуфинала Кубка России, 19 июля, при согласии обоих участников матча.

Изначально игра должна была состояться 21 июня в 20:00, но команда «Динамо» в полном составе была вынуждена уйти на карантин из-за двух заразившихся COVID-19 футболистов.

Как писал NEWS.ru, накануне матча «Сочи» и «Ростова» коронавирус выявили у шести игроков ростовской команды, поэтому клубу пришлось выставить на игру юношеский состав со средним возрастом футболистов 17,2 года. Ростовчане проиграли 1:10, но отразивший пенальти и полтора десятка ударов сочинцев вратарь-дебютант Денис Попов стал лучшим игроком матча и прославился в соцсетях.

После этого весь состав московского «Динамо» оказался на карантине из-за обнаружения коронавируса у нападающего Клинтона Н’Жье.