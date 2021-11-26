Матч «Белененсеш» — «Бенфика» был остановлен из-за нехватки футболистов

Матч 12-го тура чемпионата Португалии по футболу между «Белененсешем» и «Бенфикой» был остановлен в начале второго тайма при счёте 7:0 в пользу гостей. Из-за вспышки коронавируса хозяева были вынуждены начать встречу вдевятером, а к моменту её прекращения продолжать играть могли лишь шестеро.

В преддверии встречи 12-го тура чемпионата Португалии в команде «Белененсеша» были выявлены случаи коронавируса, из-за чего играть смогли девять футболистов. Клуб обращался в Федерацию футбола Португалии с просьбой перенести встречу, но получил отказ и вынужден был выйти на поле в усечённом составе.

В первом тайме «Белененсеш» пропустил семь мячей, а на второй тайм вышел всемером. После того как ещё один из игроков команды присел на газон и заявил, что не может продолжать игру из-за травмы, судья остановил матч.

В составе «Бенфики» хет-трик оформил Дарвин Нуньес (32-я, 34-я и 45-я минуты), дублем отметился Харис Сеферович (14-я и 39-я), ещё один гол на счету Юлиана Вайгля (27-я). На первой же минуте встречи мяч в свои ворота забил футболист «Белененсеша» Эдуарду Кау.

Ранее защитник сборной России по футболу Фёдор Кудряшов заявил, что за несколько секунд до автогола в решающем матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против Хорватии почувствовал спазм в ноге. Футболист решил доиграть эпизод, потому что игру не остановили. По словам защитника, ему следовало просто пропустить мяч в том роковом эпизоде.