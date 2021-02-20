Мать Роналдиньо стала жертвой коронавируса

https://static.news.ru/photo/7dee9fc4-742d-11eb-b48a-96000091f725_660.jpg Фото: twitter.com/DiarioOle

Мать экс-футболиста «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо Мигуэлина Дос Сантос скончалась от коронавирусной инфекции. Ей был 71 год, сообщает America TV.

Пожилая женщина была госпитализирована в декабре. Об этом рассказывал сам игрок. Её поместили в отделение интенсивной терапии. Соболезнование спортсмену выразил Алешандре Калил, занимающий пост мэра Белу-Оризонти. Он был президентом «Атлетико Минейро», когда Роналдиньо с 2012 по 2014 год играл за клуб.

Сам экс-футболист переболел коронавирусной инфекцией в октябре. У него заболевание протекало без симптомов.

Бразильский атакующий полузащитник и нападающий закончил карьеру в профессиональном футболе в 2018 году. Он выступал за французский ПСЖ (2001–2003), испанскую «Барселону» (2003–2008), итальянский «Милан» (2008–2011), а также за бразильские клубы «Гремио», «Фламенго», «Атлетико Минейро», «Флуминенсе» и мексиканский клуб «Керетаро».

Как писал NEWS.ru, клип с Роналдиньо в окружении моделей собрал более 2,5 миллиона просмотров за месяц. Экс-футболист снялся в клипе группы Tropa do Bruxo. На одних кадрах он веселится у бассейна с девушками, на других — сидит за карточным столом. Бывшая звезда сборной Бразилии не просто так снялся в ролике, он является исполнительным продюсером группы и планирует принять участие в записи восьми композиций.