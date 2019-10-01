https://static.news.ru/photo/aa90d3ae-e490-11e9-a19c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Московский футбольный клуб «Локомотив» на своём поле проиграл испанскому «Атлетико» со счётом 2:0 в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

На 48-й минуте гол забил Жуан Феликс, на 58-й преимущество испанцев удвоил Томас Партей.

В другом матче группы D итальянский «Ювентус» обыграл немецкий «Байер» со счётом 3:0 и возглавил турнирную таблицу, набрав по итогам двух матчей четыре очка. На втором месте с таким же результатом расположился «Атлетико». «Локомотив» занимает третью строчку, имея в активе три очка. Замыкает таблицу «Байер», который не смог набрать ни одного очка.

Ранее «Реал» ушёл от поражения в матче с «Брюгге», писал News.ru.