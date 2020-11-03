«Локомотив» прокомментировал ошибку «Атлетико» с фамилией футболиста

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Пресс-служба ФК «Локомотив» отреагировала на ошибки, которые допустили их коллеги из «Атлетико» в представлении состава соперника.

3 ноября «Атлетико» сыграет в Москве против «Локомотива» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. На своём официальном сайте «Атлетико» опубликовало материал о сопернике, в котором содержался ряд ошибок.

Так, в представленный список вошёл Алексей Миранчук, который уже не выступает за «Локо», а фамилия Артура Чёрного была переведена как «Negro».

Ребята, ФК «Атлетико», пожалуйста, не используйте Google Translate в следующий раз, — говорится в сообщении «Локомотива» в Twitter.

Ранее NEWS.ru писал, что испанский журналист информационного агентства EFE Хосе Игнасио Ортега оценил шансы «Локомотива» в предстоящем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико».