«Локомотив» прокомментировал ошибку «Атлетико» с фамилией футболиста

3 ноября «Атлетико» сыграет в Москве против «Локомотива» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. На своём официальном сайте «Атлетико» опубликовало материал о сопернике, в котором содержался ряд ошибок.

Так, в представленный список вошёл Алексей Миранчук, который уже не выступает за «Локо», а фамилия Артура Чёрного была переведена как «Negro».