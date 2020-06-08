«Локомотив» объявил о расторжении контракта с Хёведесом

https://static.news.ru/photo/349b9250-a9a8-11ea-b850-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский футбольный клуб «Локомотив» разорвал контракт с защитником команды Бенедиктом Хёведесом.

Футболист принял решение остаться в Германии по семейным обстоятельствам. «Локомотив» пошёл навстречу Хёведесу и расторг соглашение по обоюдному согласию сторон.

Хёведес выступал за «Локомотив» с сезона-2018/19. В составе московской команды он провёл 50 матчей, забил четыре гола, стал обладателем Кубка и Суперкубка России.

Ранее NEWS.ru писал, что футбольный клуб «Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» в товарищеском матче. Встреча прошла в Москве 8 июня и завершилась со счётом 1:1. Первый мяч на 50-й минуте забил полузащитник «сине-белых» Кирилл Панченко, на 77-й «Локомотив» сравнял счёт благодаря автоголу игрока «Динамо» Владимира Рыкова.