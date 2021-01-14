«Локомотив» достиг договорённости о трансфере защитника «Бордо»

https://static.news.ru/photo/0de8ca12-5716-11eb-822e-fa163e074e61_660.jpg Пабло Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бразильский защитник французского «Бордо» Пабло в скором времени присоединится к московскому «Локомотиву». Об этом сообщает пресс-служба «красно-зелёных».

В случае успешного медосмотра, который состоится 15 января в Барселоне, «Локомотив» подпишет с бразильцем долгосрочный контракт, — говорится в сообщении.

29-летний футболист переехал в Европу в 2015 году, с тех пор он выступает за «Бордо» с перерывом на аренду в «Коринтианс» в 2017 году. В составе французской команды он провёл 113 матчей, в которых отметился семью забитыми мячами и пятью результативными передачами. В октябре 2018 года провёл первую игру за сборную Бразилии.

По данным СМИ, трансфер обойдётся «Локомотиву» в €2,5 млн, при этом авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в €8 млн. К слову, на этом сайте бразилец указан уже как игрок российской команды. «Бордо» согласился отпустить Пабло, поскольку его контракт истекает по окончании сезона.

Информацию о договорённости с Пабло клуб опубликовал также в Instagram. Под этой записью появился приветственный комментарий одного из лидеров «Локо», поляка Гжегожа Крыховяка.

Добро пожаловать, — написал он по-русски.

Ранее NEWS.ru писал, что экс-игрок «Локомотива» и сборной России Александр Самедов занял должность старшего селекционера «железнодорожников» по молодёжному футболу. По словам спортсмена, он очень рад вернуться в клуб и приступить к новому этапу в карьере.

Самедов назвал данную задачу очень интересной и амбициозной. При этом он отметил, что в «Локомотиве» есть все возможности, чтобы воспитывать хороших игроков.