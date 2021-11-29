Лионель Месси в седьмой раз выиграл «Золотой мяч»

Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим футболистом мира 2021 года. Аргентинец в седьмой раз стал обладателем награды «Золотой мяч», которую вручает французский журнал France Football.

Торжественная церемония вручения приза состоялась в театре «Шатле» в Париже. Месси удостаивался этой награды в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах. Летом 2021 года форвард вместе со сборной Аргентины завоевал Кубок Америки.

Вслед за 34-летним аргентинцем по итогам голосования расположился в списке лучших футболистов форвард «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски, третьим оказался полузащитник лондонского «Челси» и сборной Италии Жоржиньо. Португалец Криштиану Роналду, который владел данным призом пять раз, по итогам голосования стал лишь шестым.

Ранее стало известно, что переход Лионеля Месси в ПСЖ был многообещающим, болельщики очень хотели посмотреть на то, как легендарный футболист освоится в новой команде. Однако пока похвастаться аргентинцу особо нечем. Не впечатляет ни статистика, ни уровень игры. Рассказываем подробнее о затянувшейся адаптации форварда и размышляем о том, что ему делать дальше.