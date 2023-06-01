Лидеру «Спартака» грозит тюрьма. Сможет ли Промес спрятаться в России? На родине голландский футболист стал фигурантом сразу двух уголовных дел

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press

Квинси Промес

Нападающему сборной Нидерландов и московского «Спартака» Квинси Промесу предъявили обвинение по новому уголовному делу. С декабря 2020-го в отношении футболиста ведется расследование в связи с предполагаемым покушением на убийство двоюродного брата, теперь Промеса заподозрили в причастности к незаконному обороту наркотиков. NEWS.ru рассказывает, что грозит лидеру «Спартака» и сумеет ли он спрятаться в России.

Почему Промеса подозревают в контрабанде наркотиков

Генпрокуратура Нидерландов приняла решение привлечь Квинси Промеса к уголовной ответственности по подозрению в контрабанде наркотиков, сообщают СМИ. Нападающий «Спартака» обвиняется в ввозе более 1300 кг кокаина на сумму 65 млн фунтов стерлингов. Издание Het Parool утверждает, что в конце января 2020-го в порту Антверпена (Бельгия) были перехвачены две партии кокаина весом около 650 и 713 кг, отношение к которым мог иметь Промес.

Квинси сейчас находится в России и вряд ли в скором времени вернется на родину, где его, вероятно, могут сразу задержать. Слушания в суде 5 июня пройдут без присутствия спортсмена, от его имени выступит адвокат. Законный представитель футболиста Роберт Малевич отказался комментировать обвинения.

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press Квинси Промес

О возможной причастности Промеса и его родственников к незаконному обороту наркотиков стало известно в марте этого года. Квинси и члены его семьи якобы заплатили за поставку 4000 кг кокаина стоимостью 120 млн евро, партия была перехвачена три года назад в Антверпене.

Что за дело с ножевым ранением брата

Покинув «Спартак» в 2018-м, форвард отправился в «Севилью», а затем в «Аякс», успев сыграть на Евро-2020 за сборную Нидерландов. В феврале 2021-го Промес снова приехал в Россию. Его возвращение в Москву многими воспринималось неоднозначно, поскольку в Нидерландах футболист стал фигурантом уголовного дела.

По версии следствия, в июле 2020-го на семейной вечеринке Промес нанес ножевое ранение двоюродному брату. В этот момент спортсмен, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения. Футболист был задержан, а вскоре подписал контракт со «Спартаком». Обвинения в свой адрес нидерландец не комментировал и на родину больше не возвращался — этой зимой Квинси и вовсе не выезжал за пределы России, пропустив сборы красно-белых в Турции и ОАЭ.

В марте этого года прокуратура Нидерландов потребовала для Промеса два года тюрьмы, посчитав, что нападение на двоюродного брата произошло при отягчающих обстоятельствах. На слушаниях потерпевший потребовал компенсацию в размере 30 тысяч евро за материальный ущерб (после удара ножом ему якобы потребовалось долгое восстановление — он не может приседать и бегать) и около миллиона евро за нематериальный — врачи обнаружили у кузена Промеса посттравматическое стрессовое расстройство.

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press Квинси Промес

Предварительное слушание по делу о покушении на убийство пройдет 5 июня, в тот же день, что и слушания по делу о контрабанде наркотиков. Если вина футболиста в двух преступлениях будет доказана, ему грозит минимум шесть лет тюремного заключения в Нидерландах.

Промес хочет российский паспорт

В ноябре прошлого года «Спартак» подготовил ходатайство в Министерство спорта о предоставлении Промесу гражданства России. Но получил отказ.

«Это был запрос о направлении материалов в соответствующие компетентные органы, которые принимают решение о предоставлении гражданства. Отказ в направлении материалов связан с тем, что в Нидерландах продолжается рассмотрение дел, в которых участвует Квинси», — объяснял в марте 2023-го руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

Он добавил, что одно из дел, по его информации, практически закрыто, а во втором Промес не является ни подозреваемым, ни осужденным.

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press Квинси Промес

«Мы рассчитываем, что дело разрешится благополучным для нашего футболиста образом. Когда это произойдет, попросим Министерство спорта повторно рассмотреть наше обращение, так как считаем, что Промес осуществил значительный вклад в развитие российского спорта, кроме того, у него самого есть желание стать гражданином Российской Федерации», — заявил Зеленов.

Сам Промес сказал, что он «уже россиянин, неважно с паспортом или без».

Футболист «Урала» приговорен к 2,5 года лишения свободы

В сентябре прошлого года другой голландец Рай Влут стал игроком «Урала». Он признался, что приехал в Россию по совету Промеса. С ноября 2021-го в отношении нидерландского футболиста ведется следствие по делу о смертельном ДТП. В результате столкновения машины Влута с другим автомобилем, в котором находилась семья (муж, жена и двое детей), четырехлетний мальчик получил серьезные травмы и скончался в больнице.

В полицейском отчете говорилось, что скорость движения автомобиля Влута в момент аварии составляла 203 км/ч, а норма алкоголя в крови футболиста (1,18 промилле) была превышена в два раза. Влут поначалу вину отрицал, заявив, что за рулем машины был его друг.

Фото: imago-images.de/Global Look Press Рай Влут

Но позже раскаялся: «Я был на вечеринке в Амстердаме еще во время коронавируса, вечеринка закончилась раньше времени. Я должен был ночевать в Амстердаме, но у нас появился новый план: ехать в Роттердам. Не задумываясь, я сел за руль... Я сидел за рулем и работал с круиз-контролем, и тут-то и произошла авария. Мне больно, я очень сожалею. Это останется со мной до конца жизни».

Семья погибшего мальчика настаивала на аресте Влута, опасаясь, что тот может получить гражданство России и избежать наказания. 3 апреля суд в Харлеме вынес футболисту «Урала» приговор: 2,5 года лишения свободы и лишение водительских прав на 4 года.

Клуб из Екатеринбурга не намерен расторгать контракт с Влутом. Футболист подал апелляцию на приговор. Решение по ней будет вынесено не раньше 2024 года.

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