Лев Яшин назван лучшим вратарём всех времён по версии France Football

Победителя определили с помощью голосования среди 177 журналистов из ведущих мировых СМИ. За Яшина высказались 140 журналистов, сообщило издание в своём Twitter. В тройку также попали англичанин Гордон Бэнкс и итальянец Дино Дзофф.

Lev Yachine is elected by our 140 journalists jury as best goalkeeper of all time ! #BOdreamteam pic.twitter.com/OeWjYClQXe