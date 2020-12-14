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Лев Яшин назван лучшим вратарём всех времён по версии France Football

18:47, 14 декабря 2020
Лев Яшин Лев Яшин Фото: Александр Макаров/РИА Новости

Советский голкипер Лев Яшин признан лучшим вратарём в истории по версии авторитетного французского издания France Football.

Победителя определили с помощью голосования среди 177 журналистов из ведущих мировых СМИ. За Яшина высказались 140 журналистов, сообщило издание в своём Twitter. В тройку также попали англичанин Гордон Бэнкс и итальянец Дино Дзофф.

На звание также претендовали Джанлуиджи Буффон (Италия), Мануэль Нойер (Германия), Эдвин ван дер Сар (Нидерланды), Петер Шмейхель (Дания), Тома Н’Коно (Камерун), Зепп Майер (Германия) и Икер Касильяс (Испания).

Как писал NEWS.ru, в 2019 году вратарь сборной СССР и московского «Динамо» Лев Яшин попал в сборную лучших игроков в истории футбола по версии издания AS. Яшин является единственным вратарём, который удостоен «Золотого мяча».

Карьера Яшина продлилась с 1950 по 1971 год. На клубном уровне голкипер выступал за московское «Динамо».

В его активе золото чемпионата Европы — 1960 и Олимпиады-1956, пять титулов чемпиона СССР и три Кубка СССР.

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