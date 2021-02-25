Квинси Промес: уйду из «Спартака», когда мы станем чемпионами

https://static.news.ru/photo/d630aeec-7771-11eb-9630-96000091f725_660.jpg Квинси Промес Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Голландский полузащитник Квинси Промес, подписавший контракт с футбольным клубом «Спартак», заявил, что уйдёт из московской команды, когда «красно-белые» снова станут чемпионами.

Для меня в тот момент было тяжело прощаться со «Спартаком». Когда я пришёл я сказал, что уйду из этой команды, когда мы станем чемпионами. Мы стали. Затем я сказал, что уйду, когда выиграем Кубок. Мы выиграли. Теперь я снова в «Спартаке». Можно сказать, что мечты сбываются. Я вернулся и могу сказать, что уйду, когда мы станем чемпионами, — сказал Промес на пресс-конференции.

Он добавил, что судьба сыграла определяющую роль в этом трансфере.

В первый сезон в «Аяксе» я начал хорошо, забивал голы даже в Лиге чемпионов, но во втором сезоне начался спад. Впервые, когда я услышал об интересе со стороны «Спартака», я подумал, что это судьба. Я надеюсь, что впереди нас ждёт много счастливых событий, — добавил игрок.

Квинси Промес официально подписал контракт с московским клубом. Ранее он уже выступал за «Спартак», голландец защищал цвета столичной команды с 2014 по 2018 год. Он помог «красно-белым» выиграть титул чемпиона России впервые за 16 лет, также он забил победный мяч в матче за Суперкубок страны — этот трофей в 2017 году «Спартак» выиграл в первый раз, писал NEWS.ru.