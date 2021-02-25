Квинси Промес: дружба с Дзюбой закончилась, когда он ушёл в «Зенит»

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Полузащитник сборной Голландии Квинси Промес, подписавший контракт с футбольным клубом «Спартак», заявил, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба навсегда останется для него хорошим парнем.

Дзюба для меня навсегда останется хорошим парнем, потому что когда я перешёл в «Спартак», то он мне помог. Потом он ушёл в «Зенит» и наша дружба закончилась. Я желаю ему удачи и хочу передать, что теперь его жизнь усложнится, — сказал Промес на пресс-конференции.

Промес ранее заявил, что согласился бы получить паспорт России. Кроме того, он отметил, что что уйдёт из московской команды, когда «красно-белые» снова станут чемпионами, писал NEWS.ru.

Голландец защищал цвета столичной команды с 2014 по 2018 год. Он помог «красно-белым» выиграть титул чемпиона России впервые за 16 лет, также он забил победный мяч в матче за Суперкубок страны — этот трофей в 2017 году «Спартак» выиграл в первый раз.