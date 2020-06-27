«Крылья Советов» официально объявили о смене тренера

https://static.news.ru/photo/b3890414-b94b-11ea-8bc0-fa163e074e61_660.jpg Андрей Талалаев Фото: vk.com/fckssamara

Футбольный клуб «Крылья Советов» объявил об отставке главного тренера команды Миодрага Божовича.

Совет Директоров клуба принял решение о досрочном завершении работы Божовича и тренеров Войо Чалова, Саши Петровича и Милорада Байовича в «Крыльях». Контракты расторгнуты по соглашению сторон. Божевича на посту наставника команды сменил Андрей Талалаев, сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с Талалаевым подписан на 2 года. В тренерский штаб также войдут Сергей Корниленко, Владимир Кухлевский и Виктор Гаус.

Ранее NEWS.ru писал, что «Зенит» обыграл в домашнем матче «Крылья Советов» в матче 24-го тура РПЛ. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу «сине-бело-голубых». Первый гол в этой встрече забил форвард самарцев Максим Глушенков на 44-й минуте. Во втором тайме нападающий «Зенита» Артём Дзюба реализовал два пенальти — на 64-й и 70-й минутах матча.