Крупнейший стадион Германии переоборудуют в центр помощи больным COVID-19

https://static.news.ru/photo/611c9e0c-75b7-11ea-9bf4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Edith Geuppert/GES-Sportfoto/Global Look Press

Дортмундская «Боруссия» отдала свою домашнюю арену «Сигнал Идуна Парк» под медицинские нужды. Начиная с 4 апреля на крупнейшем в Германии футбольном стадионе врачи будут оказывать помощь людям, у которых есть подозрение на заражение коронавирусной инфекцией.

Стадион станет центром лечения COVID-19, уточняется в заявлении, размещённом на сайте футбольного клуба. Специалистов разместят на четвёртом этаже в районе северной трибуны. Руководство «Боруссии» отметило, что стадион является идеальным местом для оказания помощи благодаря своему техническому оснащению и инфраструктуре.

Это наш долг и наше желание сделать всё возможное, чтобы помочь этим людям, — заявили генеральный директор Ханс-Йоахим Ватцке и управляющий директор Карстен Крамер.

Лечебный центр будет открыт ежедневно с 12 до 16 часов. Для обращения за помощью предварительная запись пациентам не потребуется.

Канцлер Германии Ангела Меркель вышла из самоизоляции и вернулась к работе в канцелярии. Политик сдала несколько тестов на наличие коронавируса в организме, результаты всех анализов оказались отрицательными, писал NEWS.ru.