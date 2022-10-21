Криштиану униженный: как рушится наследие великого Роналду Один из лучших футболистов в истории оказался в центре большого скандала и рискует остаться без будущего

Фото: IMAGO/Nigel Keene/Global Look Press

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду был и навсегда останется одним из величайших футболистов в истории. Через 50 лет люди будут смотреть его голы в супергаджетах и не верить своим глазам. Но это будет потом, а сейчас Криштиану переживает однозначно худший период в карьере. Все настолько плохо, что от португальца отворачиваются не только болельщики «Манчестер Юнайтед», но даже бывшие игроки клуба, которые еще недавно поддерживали его на 100 процентов. Как 37-летний суперигрок оказался в этой яме и какие пути выхода из нее имеются — разбираемся.

Скандал на скандале

Криштиану Роналду отстранен от тренировок с «Манчестер Юнайтед» и переведен в молодежный состав — эта новость могла бы шокировать еще неделю назад, но не сейчас. За несколько дней португалец позволил себе такие выходки, которые прощать нельзя никому, даже такому игроку, как Криштиану. В матче с «Тоттенхэмом» 19 октября он отказался выйти на замену в концовке встречи, а потом и вовсе ушел в раздевалку до окончания матча. Это уже второй самовольный уход португальца до финального свистка, первый был летом, в «товарняке» с «Райо Вальекано».

Теперь будущее Роналду в «Юнайтед» оказалось под огромным вопросом, он не сыграет в ближайших матчах, у него не будет игровой практики как минимум на протяжении пары недель, при том что до чемпионата мира в Катаре остался всего месяц. Вот как ситуацию с демаршем Криштиану прокомментировал сам тен Хаг.

Детали разговора останутся между мной и Криштиану. Заявление клуба было ясным. Роналду остается важным игроком для команды. Я тренер, и я несу ответственность за культуру в клубе. Я должен задавать стандарты и определять ценности. Я должен контролировать, следуют ли игроки им. У нас в команде есть ценности и стандарты — я должен следить за этим. После матча с «Райо Вальекано» я сказал Роналду, что уходить с матча — это неприемлемо, ни для него, ни для кого-то еще. Когда такое случается во второй раз, должны быть последствия, — сказал он Manchester Evening News и добавил, что Роналду пропустит матч с «Челси», который пройдет в субботу, 22 октября.

Роналду отстранен. Его также оштрафовали на один миллион фунтов — две недельные зарплаты. Но, возможно, самое неприятное последствие для Криштиану (уж точно хуже денежного штрафа) — от него отворачиваются как болельщики, так и футболисты. По информации все той же Manchester Evening News, число игроков МЮ, которые хотят выходить на поле без Роналду, растет. Часть игроков настроена против него, часть — за, но им все меньше и меньше довольны партнеры.

Против Криштиану высказываются и бывшие игроки, такие как Петер Шмейхель, легендарный вратарь МЮ. Он сказал, что впервые разочаровался в португальце, так как тот ставит свои интересы выше командных, а это абсолютно неприемлемо. Такого не могло быть при сэре Алексе Фергюсоне, и отчасти поэтому команда при нем добилась всего, чего добилась — была одной из лучших в мире на протяжении двух десятилетий.

Фото: IMAGO/Andrew Yates/Global Look Press Криштиану Роналду

Криштиану на распутье

Удивительно то, как Криштиану Роналду за несколько месяцев смог превратиться из героя в антигероя для болельщиков во всем мире. Даже фанаты «Манчестер Юнайтед», судя по публикациям в соцсетях, недовольны лучшим бомбардиром клуба и хотят его ухода.

Дело не только в демарше в матче с «Тоттенхэмом», все началось еще летом. Тогда Криштиану проигнорировал предсезонные сборы своего клуба, сославшись на семейные проблемы. Но в действительности, если семейные проблемы и были, причина выходки не в них. Несколько авторитетных СМИ, включая Sky Sports, писали, что агент футболиста Жорже Мендеш активно искал Криштиану новую команду.

Изначально речь шла о «Баварии» и «Челси», а когда оба топ-клуба публично отказались от 37-летнего игрока, пошли разговоры про «Атлетико» — принципиального соперника главной команды в жизни Криштиану, мадридского «Реала». Не срослось и там. Запускались даже слухи про «Наполи» и «Спортинг» — тоже безрезультатно. Все говорят примерно одно и то же: «Мы уважаем Роналду, это великий игрок, но в наши планы он не входит».

Что это все означает? Роналду хотел уйти из МЮ, но не смог. Он подставил клуб и проявил неуважение к новому главному тренеру Эрику тен Хагу, который только что принял команду и готовил ее к сезону. Если ты игнорируешь предсезонку, то должен быть готов к тому, что первое время играть не будешь. Но Криштиану никак не может согласиться с ролью запасного, и это вызывает все новые и новые демарши.

В каком-то смысле Роналду можно понять, он — лучший бомбардир клуба в прошлом сезоне, живая легенда клуба и мирового футбола, и он привык к особому к себе отношению. Он, как ему кажется, его заслужил. И в мире есть много тренеров, кто мог бы закрыть глаза на выходки звезды и продолжать ставить такого игрока в состав. Но Эрик тен Хаг — не такой. Здесь не случилось «мэтча». И вполне возможно, при голландце Криштиану уже никогда не будет играть за МЮ.

Что сейчас может помочь 37-летнему нападающему? У него есть два пути: первый — принять ситуацию такой, какая она есть. Отбыть наказание в дублирующем составе, а затем наравне со всеми бороться за место в основе. Это займет время. Команда действительно лучшие результаты показывает без КриРо, чем с ним. Но шансы точно будут. В конце концов, если ты — действительно лучший, ты пробьешь себе дорогу на поле. Ни один тренер не будет игнорировать настоящий класс. Особенно ни один классный тренер, коим тен Хаг точно является.

Второй вариант — не мириться с ситуацией, продолжать считать себя униженным и уходить. В Европе покупатели могут найтись, но придется ужаться в зарплате. Если хочется получать полмиллиона в неделю — можно ехать на Ближний Восток, там целая очередь выстроится из команд, готовых платить Криштиану любые деньги. Это, правда, уже не будет игрой в футбол, это будет пенсией.

Так или иначе, сейчас ситуация выглядит так, словно карьера Криштиану Роналду подходит к концу. Причем довольно бесславно. Его выходки действительно рушат его наследие и репутацию. Он все еще остается отличным игроком и точно мог бы принести пользу любой команде, но его положение в «Манчестер Юнайтед» выглядит очень плохо. Учитывая возраст и репутацию, которую он зарабатывает себе сейчас, его будущее в большом европейском клубе выглядит туманнее, чем когда-либо.