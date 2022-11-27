Коста-Рика обыграла Японию на ЧМ-2022

Фото: Naoki Morita/AFLO/Global Look Press

Матч Япония – Коста-Рика

Сборная Коста-Рики одержала победу над командой Японии во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч был забит на 81-й минуте защитником Кейшером Фуллером. Эта победа принесла Коста-Рике первые три очка в группе E, у Японии и Испании — столько же, у Германии — ноль очков. «Бундестим» и «Красная фурия» сыграют позже в воскресенье, 27 ноября, начало матча — в 22:00 мск.

23 ноября Германия сенсационно потерпела поражение от Японии в первом туре, матч закончился со счетом 1:2. Испания в тот же день разгромила команду Коста-Рики — 7:0.

Накануне сборная Аргентины благодаря голу и результативному пасу Лионеля Месси выиграла у Мексики 2:0 и сохранила шансы на выход в плей-офф. Чтобы гарантировать это, южноамериканцам нужно в заключительном туре выиграть у сборной Польши.

Чемпионат мира проходит с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Это первый мундиаль, который принимает арабская страна и который проходит в зимнее время, посреди европейского футбольного сезона.