Кошмар, который не забыть: как Марибор разбил сердца миллионам болельщиков

Вот мы и подошли к решающим матчам за выход на чемпионат мира. Сборная России, чтобы сохранить шанс туда попасть напрямую, должна выиграть в Мариборе у Словении. Ничья в целом тоже будет нормальным результатом, но тогда подопечным Валерия Карпина нужно будет побеждать Хорватию на выезде, что выглядит намного более сложной задачей. То есть, сборная России сегодня, 11 октября, должна будет сделать ровно то, что ей трагически не удалось 18 ноября 2009-го — добиться результата в Мариборе. Сегодня — лучший день, чтобы вспомнить те события и настоящий шок, который миллионы россиян испытали тогда.

Все больны футболом

Чтобы понимать масштаб разочарования, надо вспомнить, какая сборная была тогда у России. Без сомнений, лучшая за всю историю. Во всяком случае за ту часть истории, когда страна называлась Российская Федерация. Команда только что выиграла бронзовые медали чемпионата Европы, сразу пять её футболистов играли в солидных европейских клубах: Аршавин — «Арсенал», Павлюченко — «Тоттенхэм», Биллялетдинов — «Эвертон», Жирков — «Челси», Погребняк — «Штутгарт».

В центре поля играли топовые полузащитники Семак и Зырянов, в защите вечные и ещё не старые Игнашевич с Березуцкими. И, конечно, Игорь Акинфеев. Тренировал команду специалист мирового уровня Гус Хиддинк, никого лучше него у нас не было ни до, ни после. И эта команда почти идеально прошла отборочный этап, выиграв все матчи, кроме Германии. Немцам проиграли дважды с минимальным счётом, их-то и пропустили на первое место.

Alexander Kulebyakin/Global Look Press

И самое главное, вся страна тогда смотрела футбол и болела за сборную искренне и по-настоящему. После Евро-2008 на отборочный матч с Азербайджаном в «Лужники» пришло 68 тысяч зрителей. На Азербайджан! Сейчас это абсолютно немыслимо. В ту команду верили все. И когда в стыковых матчах жребий свёл её со Словенией, на душе в целом было спокойно.

Первые сомнения

Первые нотки тревоги появились за несколько дней до игры, когда незнакомый человек из Украины написал мне в одной из соцсетей:

Вы зря радуетесь, что вам попалась Словения. Вы её не пройдёте. Мы тоже радовались в 1999-м, а поулчилось как получилось. Вы точно её не пройдёте, поверь мне, — написал он.

Завязался небольшой спор, вполне уважительный. В сценарий, при котором Россия не проходит Словению, не верилось абсолютно. У них была не самая страшная команда, там не было звёзд, не было Златко Заховича и ему подобных монстров. Из реальных топов был, разве что, вратарь Самир Ханданович, который до сих пор играет на высочайшем уровне в «Интере». Было абсолютно очевидно, что если наши сыграют на своём уровне, то никакая Словения их не остановит.

И всё шло строго по плану до 88-й минуты первого матча. На переполненных «Лужниках» Россия загоняла Словению, забила два (дубль Биллялетдинова), создавала моменты, могла оформлять и все четыре. Но вместо того, чтобы решить все вопросы в Москве и ехать в Марибор на экскурсию, наши полностью провалили концовку, пропустили чудовищный гол после добивания Печника, и если бы не Акинфеев, могли и проиграть 2:3.

Когда всё идёт не так

Но даже после такой концовки московского матча, уверенность в общей победе всё ещё была. Не дожали дома, дожмём на выезде, в чём проблема? Футболисты-то те же самые. Но в Мариборе всех ждало самое горькое разочарование в болельщицкой жизни. Особенно тех, кто не видел гола Шевченко Филимонову десятью годами ранее.

В Мариборе как-то сразу всё пошло не так: словенцы с первых минут начали атаковать, опасно навешивать, угрожать. России на поле практически не было. И это было удивительно: мы реально за два-три года отвыкли от того, что команда играет плохо. Она приучила всех к тому, что с соперниками типа Словении она разбирается и дома и на выезде. К хорошему очень быстро привыкаешь.

Но словенцы в тот вечер полностью доминировали: забили под конец первого тайма, а во втором всё стало просто ужасно: абсолютно левое удаление Кержакова на 65-й минуте за якобы удар по Хандановичу. На самом деле форвард «Динамо» бил по мячу, который голкипер не зафиксировал, в его действиях не было злого умысла, это был полностью игровой момент, за такое даже жёлтую обычно не показывают.

А за 10 минут до конца удалили ещё и Жиркова, который невежливо повёл себя с болбоем. Тот не хотел быстро вернуть мяч на поле и отдать его россиянам. Полная катастрофа. Весь ужас ситуации начал доходить только тогда. В последние минуты сборная России создала два опасных момента, но Жирков пробил с острого угла в голкипера, а Березуцкий — выше ворот.

Aleksander V.CHERNYKH/Global Look Press

Финальный свисток. Россия не едет на чемпионат мира. В это было трудно поверить. Турнир в ЮАР должен был стать продолжением банкета, начатого на Евро-2008. Сборная за двухлетний отрезок выиграла практически все матчи, это была потрясающая команда, способная пошуметь на самом высоком уровне. Это была настоящая трагедия. Грусть и шок на лицах людей можно было наблюдать даже в метро на следующее утро.

Так закончилась история лучшей сборной России за всю историю. Хиддинк ушёл в отставку, Семак закончил карьеру, Аршавин резко сдал и к Евро-2012 был уже не тем футболистом. Да всё стало чуть-чуть по-другому, хотя по инерции сборная и с Диком Адвокатом смотрелась вполне прилично. Она играла в атакующий и зрелищный футбол, абсолютно не сравнить с тем, что мы видим в последние несколько лет.

Сейчас Карпин пытается сделать с командой то, что делали голландцы: заставить её играть смело. Но у Валерия нет и близко того класса в составе, который был у них. Поколение сменилось и новое настолько слабее предыдущего, что сравнивать их просто не поднимутся руки. Тем не менее, в Мариборе снова нужно добиваться результата. Почему бы нам сегодня не понадеяться на чудо.