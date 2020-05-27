Коронавирус обнаружили ещё у одного футболиста «Рубина»

https://static.news.ru/photo/905ec606-9ff4-11ea-8065-fa163e074e61_660.jpg Фото: poyara71/instagram

Все игроки казанского футбольного клуба «Рубин», включая вернувшихся из-за границы легионеров, получили результаты тестов на коронавирус.

Все тесты показали отрицательный результат, кроме одного футболиста. Результат теста защитника Николая Пояркова оказался положительным, после чего ещё одно исследование подтвердило заболевание коронавирусом, сообщает пресс-служба «Рубина».

Отмечается, что Поярков не контактировал с другими игроками и персоналом клуба. Сейчас футболист находится на самоизоляции в казанской квартире, он чувствует себя хорошо.

Ранее сообщалось, что защитник «Рубина» Константин Плиев сдал положительный тест на коронавирус, писал NEWS.ru. Также случаи заражения COVID-19 были подтверждены у полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева, нападающего «Урала» Павла Погребняка, форварда «Локомотива» Джефферсона Фарфана и защитника «Динамо» Романа Евгеньева.

Как сообщал NEWS.ru, Российский футбольный союз принял решение возобновить розыгрыш чемпионата страны по футболу 21 июня. Матчи пройдут без зрителей.