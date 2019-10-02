https://static.news.ru/photo/285cae48-e513-11e9-b1f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал бывшего главного тренера «красно-белых» Олега Кононова за неявку на флеш-интервью и пресс-конференцию после матча «Спартак» — «Оренбург» на 100 тысяч рублей, сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

За флеш-интервью — 50 тысяч рублей лично Кононову, за непоявление на пресс-конференции — 50 тысяч лично Кононову, — приводит слова главы КДК РИА Новости .

Кононов после поражения от «Оренбурга» со счётом 1:2 не явился на флеш-интервью и проигнорировал пресс-конференцию, которую представители СМИ ждали больше часа. В итоге он подал заявление об увольнении с поста главного тренера команды, писал News.ru.