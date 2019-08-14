В преддверии ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы со швейцарским «Туном» главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов высказал мнение о швейцарском футболе и поздравил свою бывшую команду — «Краснодар» — с выходом в следующий этап Лиги чемпионов.

— Каковы ваши ожидания от матча с «Туном»?

— Нас ждёт очень важный матч, определяющий, кто пройдёт дальше. Команда готовится серьёзно к этой игре. Я хочу, чтобы мы были единым целым и сделали свой результат.

— Вы смотрели вчерашний матч свой бывшей команды в квалификации Лиги чемпионов? Как вам игра?

— Нет, не смотрел. Видел только концовку встречи. То, что «Краснодар» проявил характер и выиграл, проведя один из лучших своих матчей, — это факт. Конечно, я хочу поздравить «Краснодар» с этой прекрасной победой.

Матч «Краснодар»-«Порту» Ivan Del Val/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

— На «Спартак» всегда оказывается большое давление, когда у команды плохие результаты. В последних матчах они хороши. Может ли это сказаться в психологическом плане, и как вы настраиваете в этом плане команду? Ведь тот же «Порту» после удачного первого матча поплатился у себя дома.

— Швейцарский футбол достаточно силён — я это говорю уже не впервые. Наверное, не следует обращать внимание на национальный чемпионат, где участвуют всего восемь команд. Имеется в виду, в первую очередь, качество футболистов и то, как команда играет. Швейцарцы демонстрируют быстрый, современный европейский футбол. Они действуют так вне зависимости от соперника, и я уверен, что против нас в Москве «Тун» будет действовать так же агрессивно, как и в первой встрече дома. Поэтому настрой у меня, как и у команды, будет соответствующий: чтобы победить, нам надо, в первую очередь, смотреть на себя. Кроме того, нужна максимальная самоотдача и выполнение всех требований. Именно это может принести результат.

— Всё красно-белое сообщество обсуждает утрату: в ДТП погиб известный болельщик красно-белых Алексей «Бахыт». Знает ли об этом команда? И планируется ли перед матчем с «Туном» какая-либо акция в память о погибшем фанате?

— Да, мы знаем об этом. Выражаем соболезнования родным и близким, друзьям Алексея. Это большая утрата для всего фанатского движения «Спартака». Это легендарный болельщик, который посмотрел более 500 матчей команды, ездил на многие выезды. И это настоящий спартаковец. Какие будут действия или акции — решит клуб, но они будут. Мы скорбим. Руководство клуба всё сделает для того, чтобы поддержать фанатов и родственников.

Гус Тил (справа) Toon Dompeling/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

— В каком состоянии команда подходит к матчу с «Туном»? Все ли готовы в четверг выйти на поле?

— Все готовы. Сегодня у нас тренировка, посмотрим по состоянию, кто готов лучше, тот и будет играть. Как вы знаете, те футболисты, которые приехали к нам совсем недавно, — Гус Тил и Джордан Ларссон, пока не могут сыграть на этой стадии Лиги Европы.

— Насколько существенны эти потери? Они неплохо проявили себя в дебютном матче за «Спартак» в Грозном.

— Ребята вышли и сыграли, можно сказать, с листа, поскольку провели три-четыре тренировки. Они профессионально отнеслись к заданию, которое у них было в матче с «Ахматом». Это радует. Гус и Джордан — позитивные ребята, очень быстро влились в коллектив, и их в команде быстро приняли. Это чувствовалось и в игре с «Ахматом». Но та игра уже прошла. Нам нужна стабильность не только от новых футболистов, но и от всей команды. Этого требует наш плотный календарь, наши непростые матчи. Здесь очень важно, чтобы единство, которое у нас есть, ещё приумножалось.

— Вы сказали про непростой календарь, и в ближайший понедельник у «Спартака» очень важный матч с ЦСКА. Будут ли в составе на встречу с «Туном» какие-то изменения? Может, кому-то из лидеров дадите выходной перед дерби? Или все-таки в первую очередь держите в голове поединок с «Туном»?

— Вы сказали правильную заключительную фразу: мы держим в голове матч с «Туном». Сознаём, какой степени важности этот матч. Все наши мысли сейчас только о нём.