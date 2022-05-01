Комментатор «Матч ТВ» Генич назвал Дзюбу фуфлом в прямом эфире Константин Генич счёл форварда «Зенита» Дзюбу гнилью

Артём Дзюба / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич вступил в словесную перепалку с форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой и назвал последнего фуфлом в прямом эфире. Эти слова были ответом на выпад Дзюбы, назвавшего Генича «жёлтой прессой». Слова комментатора приводит сайт «Матч ТВ».

Это первый человек, который обвинил меня в желтизне. Я вообще не склонен к категоричности и оскорблениям, но то, как повел себя сейчас Артём, который сказал, что «Спартак» правильно меня забанил... Пусть он меня забанил, но он фуфло. Просто фуфло, — сказал Генич.

Комментатор добавил, что всегда был на стороне Дзюбы, когда того критиковали болельщики, но то, что сейчас сказал Артём — это гниль.

Перепалка началась со слов Дзюбы о том, что Генич сделал публичным спор тет-а-тет между ними о форварде «Зенита» Иване Сергееве и, таким образом, повёл себя, как жёлтая пресса. На что Генич сказал, что разговор не был тет-а-тет, его слышало с десяток человек.

30 апреля «Зенит» обыграл «Локомотив» на своём поле со счётом 3:1 и стал чемпионом России в четвёртый раз подряд, став недосягаемым для столичного «Динамо». Дзюба за сезон забил 11 мячей, его конкурент, новичок «Зенита» Иван Сергеев — 9. Предметом спорта было то, сможет ли Иван забить 8 мячей.