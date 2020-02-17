https://static.news.ru/photo/ec1d7aea-5199-11ea-b55d-fa163e074e61_660.jpg Александр Кокорин Фото: fc-zenit.ru

Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин, перешедший в аренду в «Сочи» до конца нынешнего сезона, отличился в дебютном матче за свою новую команду.

Кокорин забил первый гол через пять минут после выхода на поле в товарищеском матче против «Динамо» на тренировочном сборе в Турции.

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На 81-й минуте матча Кокорин забил второй мяч.

Матч закончился со счётом 3:1 в пользу «Сочи».

Ранее нападающий «Зенита» Александр Кокорин предложил свои условия нового контракта с петербургской командой. Он заявил, что хочет получить контракт на четыре года с зарплатой в €4 млн в год, писал NEWS.ru.