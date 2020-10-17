Кокорин помог «Спартаку» одолеть «Химки»

https://static.news.ru/photo/642bd6c0-10a4-11eb-be3a-fa163e074e61_660.jpg Александр Кокорин Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Московский «Спартак» одержал волевую победу над подмосковными «Химками». Встреча 11-го тура Российской премьер-лиги прошла на стадионе «Арена-Химки» и завершилась со счётом 3:2. Дебютным голом в составе «красно-белых» отметился Александр Кокорин.

Счёт был открыт на 48-й минуте Ризуаном Мирзоевым, который выступает за «Химки» на правах аренды, права на футболиста принадлежат «Спартаку». На 58-й минуте арбитр Кирилл Левников назначил пенальти в ворота «красно-чёрных», который реализовал Кокорин.

На 63-й минуте 23-летний нападающий Эсекьель Понсе вывел «красно-белых» вперёд, затем Джордан Ларссон на 77-й минуте увеличил преимущество «Спартака». Хозяева сумели отыграть один мяч на 84-й минуте, отличился Брайн Идова.

Дебютный матч за «Спартак» провёл полузащитник Виктор Мозес, который присоединился к клубу 15 октября, перейдя на правах аренды из лондонского «Челси». Он дебютировал на поле на 55-й минуте.

«Красно-белые» занимают второе место в турнирной таблице с 24 очками, уступая по дополнительным показателям «Зениту». У «Химок» шесть очков в активе и 14-й строчка в турнирной таблице.

24 октября «Спартак» проведёт выездной матч с «Краснодаром», а «Химки» на следующий день сыграют в гостях с «Ростовом».

NEWS.ru писал, что «Краснодар» обыграл «Рубин» на своём поле, а «Локомотив» победил «Уфу».