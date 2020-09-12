Кокорин впервые попал в заявку «Спартака»

https://static.news.ru/photo/797541fa-f5d4-11ea-a851-fa163e074e61_660.jpg Фото: spartak.com

Форвард московского ФК «Спартак» Александр Кокорин попал в заявку клуба на матч 7-го тура Российской премьер-лиги против ЦСКА, сообщает пресс-служба РПЛ. Нападающий начнёт игру на скамейке запасных.

Противостояние, которое пройдёт 13 сентября в столице, может стать для 29-летнего Кокорина дебютом в составе «красно-белых». Спортсмен перешёл в «Спартак» в начале августа 2020 года, но травма не позволила ему выйти на поле в шести предыдущих встречах команды в чемпионате РФ.

«Спартак» перед матчем с «армейцами» занимает вторую строчку турнирной таблицы РПЛ с 14 очками. На первой — ФК «Сочи», сыгравший на один матч больше и набравший 15 очков. ЦСКА после шести встреч расположился на пятом месте, у команды 10 очков.

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