Кокорин впервые попал в заявку «Спартака»

Форвард московского ФК «Спартак» Александр Кокорин попал в заявку клуба на матч 7-го тура Российской премьер-лиги против ЦСКА, сообщает пресс-служба РПЛ. Нападающий начнёт игру на скамейке запасных.
Противостояние, которое пройдёт 13 сентября в столице, может стать для 29-летнего Кокорина дебютом в составе «красно-белых». Спортсмен перешёл в «Спартак» в начале августа 2020 года, но травма не позволила ему выйти на поле в шести предыдущих встречах команды в чемпионате РФ.
«Спартак» перед матчем с «армейцами» занимает вторую строчку турнирной таблицы РПЛ с 14 очками. На первой — ФК «Сочи», сыгравший на один матч больше и набравший 15 очков. ЦСКА после шести встреч расположился на пятом месте, у команды 10 очков.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в волгоградском «Роторе» выявлены новые случаи заражения COVID-19. В команде были получены три положительных теста на инфекцию. Имена заболевших издание не сообщает. В настоящее время «Ротор» ждёт решения Лиги по поводу проведения матча с «Краснодаром».
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