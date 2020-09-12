СМИ сообщили о трёх новых случаях COVID-19 в «Роторе»

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В волгоградском «Роторе» выявлены новые случаи заражения COVID-19. В команде были получены три положительных теста на инфекцию.

Об этом пишет «Спорт-экспресс». Имена заболевших издание не сообщает. В настоящее время «Ротор» ждёт решения лиги по поводу проведения матча с «Краснодаром», который должен состояться сегодня, 13 сентября, начало — в 19.00 (мск). Ранее результаты последнего тестирования на коронавирус в футбольном клубе «Ротор» дали подозрительные результаты у семи игроков основного состава. Повторная сдача анализов подтвердила наличие инфекции. COVID-19 был выявлен у Ильи Жигулёва, Александра Саплинова, Беки Микелтадзе, Камиля Муллина, Ники Кипиани, Азата Байрыева и Александра Довбни. Также отмечается, что инфекцию нашли у двух членов административного штаба команды, их имена не называются.

Согласно заявлению клуба, руководство профильных ведомств, Российского футбольного союза и Российской премьер-лиги уже поставлены в известность о произошедшем. В команде уверяют, что матч против «Краснодара» в седьмом туре РПЛ, намеченный на 13 сентября, состоится, сообщал NEWS.ru.

«Краснодар» с 8 очками занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. У «Ротора» — 16-я строчка и два балла.