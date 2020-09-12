Семь игроков «Ротора» подхватили коронавирус

https://static.news.ru/photo/355c73ec-f513-11ea-9058-fa163e074e61_660.jpg Фото: СК «Ротор»/vk.com

Результаты последнего тестирования на коронавирус в футбольном клубе «Ротор» дали подозрительные результаты у семи игроков основного состава. Повторная сдача анализов подтвердила наличие инфекции.

Об этом сообщает пресс-служба волгоградского клуба. COVID-19 выявлен у Ильи Жигулёва, Александра Саплинова, Беки Микелтадзе, Камиля Муллина, Ники Кипиани, Азата Байрыева и Александра Довбни. Также отмечается, что инфекцию нашли у двух членов административного штаба команды, их имена не называются.

Согласно заявлению клуба, руководство профильных ведомств, Российского футбольного союза и Российской премьер-лиги уже поставлены в известность о произошедшем. В команде уверяют, что матч против «Краснодара» в седьмом туре РПЛ, намеченный на 13 сентября, состоится.

Как писал NEWS.ru, Футбольная национальная лига отменила встречу девятого тура между «Шинником» (Ярославль) и «Енисеем» (Красноярск). В красноярском клубе выявлены случаи заражения коронавирусом. Игра должна была пройти 13 сентября в Ярославле. Ранее в ФНЛ отменили ещё три игры из-за COVID-19.