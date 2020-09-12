В ФНЛ отменили четвёртый матч за неделю из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/2d494f2c-f4f0-11ea-ad5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФК «Шинник» Ярославль/vk.com

Футбольная национальная лига (ФНЛ, второй по значимости дивизион профессионального футбола России) отменила встречу девятого тура между «Шинником» (Ярославль) и «Енисеем» (Красноярск).

Об этом сообщила пресс-служба лиги. В красноярском клубе выявлены случаи заражения коронавирусом. Игра должна была пройти 13 сентября в Ярославле. В сообщении руководства ФНЛ отмечается, что COVID-19 обнаружили «у значительной части состава красноярцев». Решение о судьбе этого матча вынесет контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.

Дальнейшее участие «Енисея» в розыгрыше зависит от результатов повторного теста. В клубе надеются продолжить участие в первенстве ФНЛ «в случае отрицательного заключения».

Ранее в ФНЛ отметили три игры с участием брянского «Динамо» — против «Спартака-2» (Москва), «Нефтехимика» (Нижнекамск) и «Алании» (Владикавказ).

«Енисей» занимает восьмое место после восьми сыгранных туров, «Шинник» находится в таблице первенства на 19-м месте.

Как писал NEWS.ru, коронавирус также повлиял на расписание матчей Континентальной хоккейной лиги. Из-за вспышки COVID-19 в нижнекамском «Нефтехимике» на карантин пришлось уйти финскому «Йокериту».