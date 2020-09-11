КХЛ подтвердила перенос игр «Йокерита» из-за коронавируса в «Нефтехимике»

https://static.news.ru/photo/bf6a061a-f457-11ea-942e-fa163e074e61_660.jpg Фото: jokerit.com

Континентальная хоккейная лига перенесла четыре ближайшие игры «Йокерита» (Хельсинки).

Не состоятся в запланированный срок домашние встречи с череповецкой «Северсталью» (15 сентября) и магнитогорским «Металлургом» (17 сентября), а также гостевые матчи с подольским «Витязем» (13 сентября) и с московским ЦСКА (21 сентября), сообщает пресс-служба КХЛ.

Решение принято в связи со вспышкой COVID-19 в «Нефтехимике». В нижнекамском клубе инфекцию выявили сразу у семи игроков. 9 сентября «Нефтехимик» играл в Хельсинки. Игроки «Йокерита» сдали тесты на коронавирус, которые показали отрицательные результаты. Однако возможность заражения не исключается, и поэтому, согласно инструкциям властей Финляндии, спортсменов поместили на двухнедельный карантин.

Как пиcал NEWS.ru, 11 сентября «Йокерит» не смог сыграть с казанским «Ак Барсом».