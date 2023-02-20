Клуб «Базель» объяснил, почему швейцарские фанаты напали на россиянина ФК «Базель»: фанаты напали на россиянина из-за видеосъемки, русский язык ни при чем

Фото: Daniela Porcelli via imago-images.de/Global Look Press

Болельщики футбольного клуба «Базель»

Фанаты швейцарской футбольной команды «Базель» напали на россиянина Артема Овсянникова в связи с тем, что он вел видеозапись на трибунах фан-сектора, заявил руководитель пресс-службы клуба Саймон Уолтер в комментарии «Спорт-Экспрессу». По его словам, таковы порядки среди ультрас местных клубов, а на каком языке говорил в тот момент пострадавший — не имеет значения.

На этом видео парень говорит: «Удалите это!» Проблема в том, что у наших ультрас такая политика съемок в пределах своего сектора, независимо от того, где находится человек и на каком языке он говорит. Они не любят такие съемки. Это не имеет никакого отношения к русскому языку, — заявил Уолтер.

Ранее сына пресс-атташе тульского «Арсенала» Артема Овсянникова ударили ногой, когда он вел съемку на стадионе, где стартовал 21-й тур футбольного чемпионата Швейцарии. Позже на молодого человека напал другой болельщик с претензией, что он говорит на русском языке.

Овсянников отметил, что впервые столкнулся с такой реакцией на русскую речь в Европе. Сам он сейчас проживает и учится в Германии. По его словам, от него уже приняли заявление в полиции, а в клубе «Базель» заверили, что виновникам грозит попадание в черный список, большой штраф и, возможно, арест.