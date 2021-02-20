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Футбол

Классическое дерби в заснеженной Москве: «Динамо» обыграло «Спартак»

09:35, 21 февраля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В матче 1/8 Кубка России московское «Динамо» на своём поле принимало «Спартак».

Подопечным Сандро Шварца удалось добыть уверенную победу. Сначала на 16-й минуте Даниил Фомин уверенно поразил ворота Максименко с пенальти. А во втором тайме молодой форвард «бело-голубых» Константин Тюкавин эффектно пяткой направил мяч в створ спартаковских ворот.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

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