Классическое дерби в заснеженной Москве: «Динамо» обыграло «Спартак»

Церемония прощания с легендарным аргентинским футболистом Диего Армандо Марадоной состоится в резиденции президента страны. Траурное мероприятие будет проходить в течение нескольких дней.

Несмотря на пандемию коронавируса, тысячи аргентинцев вышли на улицы Буэнос-Айреса ради прощания с легендой. У президентского дворца в столице Аргентины произошли столкновения фанатов футболиста с полицией. Десятки болельщиков попытались прорваться...