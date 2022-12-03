Класс Месси, подвиги азиатов и крах Германии: чем запомнится групповой этап В Катаре жарко не только на улице, чемпионат мира уже подарил множество крутых сюжетов

Фото: Hasan Bratic/Global Look Press

Лионель Месси

На странном, скандальном и противоречивом чемпионате мира в Катаре завершился групповой этап. Мундиаль практически каждый день сотрясали скандалы, но и интересных событий непосредственно на футбольном поле хватало. Подводим итоги первой части турнира лучших мировых сборных.

Старость в радость

Одной из главных интриг чемпионата мира было и остается заочное противостояние Криштиану Роналду и Лионеля Месси — двух великих и весьма возрастных футболистов, у которых одна беда на двоих — отсутствие золота мундиаля. В Катаре у обоих есть последний шанс исправить это недоразумение, и пока у них все получается.

Аргентина немного потроллила своих болельщиков, проиграв в первом матче Саудовской Аравии, однако потом взяла себя в руки и победила в двух встречах. Месси на групповом этапе был лучшим у аргентинцев: капитан реализовал пенальти в игре с саудовцами, записал на свой счет гол и результативную передачу в поединке с Мексикой и выступил в роли плеймейкера в матче с Польшей. Даже незабитый Лионелем пенальти в этом поединке не испортил впечатления от его игры.

Роналду, который прямо во время ЧМ расторг контракт с «Манчестер Юнайтед», тоже играл на приличном уровне. В первом туре он сначала «нарисовал», а потом четко исполнил пенальти в ворота Сенегала, затем во встрече с Уругваем сделал все, чтобы дезориентировать вратаря после навеса Бруну Фернандеша в эпизоде с первым голом.

В последнем туре Роналду вполне мог отдыхать, так как его команда уже обеспечила себе первое место в группе, но неутомимый ветеран все равно вышел в старте в матче против Южной Кореи и не так, что бы особенно в нем блистал. Капитана без голевых действий в активе поменяли на 65-й минуте, но у него еще будет шанс пополнить бомбардирский счет.

Чемоданное настроение

На групповом этапе борьбу за титул прекратили сразу три сборные, от которых в Катаре ждали если не победы, то прохода в очень далекие стадии.

Прежде всего, это Германия, с которой подобный казус приключился второй раз подряд. Немцы отвратительно подготовились к первой игре с Японией, явно недооценив соперника. После первого забитого гола команда откровенно начала валять дурака и пропустила дважды.

Возможно, подготовиться к игре должным образом помешала чрезвычайная озабоченность бундестим проблемами угнетения прав представителей ЛГБТ-сообщества в Катаре. ФИФА не разрешила Мануэлю Нойеру выразить протест с помощью радужной капитанской повязки, после чего игроки сборной Германии демонстративно закрыли себе рты руками на общекомандном предматчевом фото.

В следующих турах немцы обошлись без политических акций, а их злым гением стала сборная Испании. Сначала подопечные Луиса Энрике сыграли с бундестим вничью, а в последнем туре взяли и уступили Японии, которая в итоге вышла из группы с первого места. Натужная победа Германии над Коста-Рикой в последнем туре оказалась бессмысленной.

Гораздо меньше сожаления вызывает вылет сборной Дании, которая оказалась банально неготовой к турниру. Год назад у команды были все шансы выиграть Евро, а сейчас она смотрелась примерно как сборная России на том же континентальном первенстве. Вот только уровень игроков, находившихся в распоряжении Каспера Юльманна, сравнивать с классом подопечных Черчесова просто смешно.

В итоге Дания выдала два суперунылых матча с не самыми грозными Тунисом (0:0) и Австралией (0:1), а единственный мяч забила в ворота действующих чемпионов мира Франции (1:2). Пожалуй, минут 20 из этого матча были единственным светлым пятном для болельщиков датчан на этом турнире.

В похожем стиле выступили и бельгийцы, которых перед несколькими последними крупными турнирами всегда относят к теневым фаворитам. В Катаре же этот статус не нашел никакого подтверждения: грозная атака «красных дьяволов» соорудила лишь один гол в первом туре с Канадой (1:0), после чего звездная команда без шансов проиграла Марокко (0:2) и ничего не смогла сделать с обороной Хорватии (0:0). Главный тренер Бельгии Роберто Мартинес не стал дожидаться особого приглашения и сразу после вылета команды с ЧМ сам подал в отставку.

Свежая кровь

Провал фаворитов на крупных турнирах всегда соседствует с неожиданным успехом андердогов. Кто-то, как Саудовская Аравия, ограничился одним великим матчем, а кто-то провел гениальный групповой турнир.

Прежде всего, это сборная Марокко, которая в тяжелейшей группе с Хорватией, Канадой и Бельгией умудрилась взять семь очков. Североафриканцам не удалось вскрыть лишь оборону хорватов, а красивая победа над грозными бельгийцами точно войдет в историю марокканского футбола. Тем более, в Бельгии проживает множество выходцев из этой страны.

Еще один мощный перфоманс выдала сборная Японии, которая на групповом этапе неожиданно проиграла Коста-Рике, но сенсационно вынесла сразу двух грандов — Испанию и Германию. Матчи получились максимально похожими: после безнадежных первых таймов с пропущенными голами на поле выходила совсем другая Япония, которая выдавала мощнейший камбэк. Итогом стали две волевые победы со счетом 2:1 и первое место в группе.

Почин братьев-азиатом поддержала сорная Южной Кореи, которая очень тяжело вкатывалась в групповой турнир. После унылой нулевой ничьей с Уругваем последовало поражение в матче-триллере с Ганой (2:3), а решалось все для корейцев в игре с немотивированной Португалией.

Европейцы вышли вперед в самом дебюте встречи, но азиаты устроили косплей сборной Японии и во втором тайме дважды огорчили соперника. Второй гол почти в одиночку соорудил Сон Хын Мин, которой убежал с мячом со своей половины поля, а затем выдал гениальный пас на Хван Хи Чхана. Это позволило корейцам набрать четыре очка и по разнице мячей оставить позади грозный Уругвай.

Никто не ожидал увидеть среди участников плей-офф и Австралию. Особенно после крупного поражения представителей Зеленого континента от Франции (1:4) в первом туре. Однако австралийцы собрались и в фирменном стиле добыли две минимальные победы над Тунисом и Данией.

Кадры решают

Групповой этап не смог подарить чемпионату мира явного лидера бомбардирской гонки. По итогам трех матчей сразу у пятерых футболистов по три забитых мяча. Среди них две неочевидные персоны. Это форвард ПСВ и сборной Нидерландов Коди Гакпо, известный до чемпионата мира только поклонникам голландского футбола, и Эннер Валенсия.

Эквадорский форвард имеет богатый опыт выступлений в АПЛ, а с 2020-го играет за «Фенербахче», но супербомбардиром никогда не был.

В пятерку лучших бомбардиров группового этапа также вошли испанец Альваро Мората, француз Килиан Мбаппе и англичанин Маркус Рашфорд. Вполне возможно, что кто-то из них и завоюет «Золотую бутсу» по итогам турнира.

Главным героем группового этапа среди вратарей стал польский голкипер Войцех Щесны. Он отстоял два матча группового этапа на ноль, но, главное, взял целых два пенальти. Второй удар с 11-метровой отметки наносил сам Лионель Месси.

На классе

О приключениях аргентинцев, как и о страданиях вылетевших топ-команд, было рассказано выше, остальные же претенденты на титул сожгли своим болельщикам гораздо меньше нервных клеток. Испания, Франция, Англия, Португалия и Бразилия — кто де-юре, кто де-факто — решили вопросы с выходом в 1/8 финала еще в первых двух турах и в заключительном матче группового этапа могли посмотреть в деле резервистов.

Почти никому из грандов это решение не принесло дополнительных очков, многие потерпели позорные поражения, а закончить групповой этап с тремя победами не смог вообще никто. В любом случае, настоящий футбол на чемпионате мира только начинается.